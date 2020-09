Byggeriet af sunhedshuset er i fuld gang. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Venstre glæder sig over et ambitiøst sundhedshus i Helsingør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Venstre glæder sig over et ambitiøst sundhedshus i Helsingør

Debat Helsingør - 23. september 2020 kl. 09:42 Af Anne Ehrenreich og Per Roswall, medlemmer af Regionsrådet for Hovedstaden (V) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre glæder sig over, at det ser ud til, at Helsingør får et ambitiøst sundhedshus på 1000 m2, som giver mulighed for udvidelse af regionens aktiviteter i Murergade. Det bliver en kæmpe fordel for borgerne i Helsingør og de nærmeste nabokommuner, bl.a. Fredensborg Kommune.

Vi synes, at det er positivt, at alle de kommuner som kommer til at høre til sundhedshuset i Helsingør vil blive involveret og hørt i den videre proces. Såfremt sundhedshuset bliver attraktivt for borgerne, er der ingen tvivl om, at borgerne vil komme langt vejs fra, også fra Hørsholm og Gribskov. Men det beror på åbningstider, tilbuddene og borgernes præferencer. Borgerne har fortsat frit valg på sundhedsområdet, og det betyder, at vi må respektere borgernes valg.

Fra Venstres side håber vi, at sundhedshuset i Helsingør vil udvikle sig til en succes til gavn og glæde for borgerne i Nordsjælland. Det arbejder vi for.

relaterede artikler

DEBAT: Hvad mener Venstre om sundhedshuset 08. september 2020 kl. 16:20

DEBAT: Bagvendt beslutning om sundhedshus 21. august 2020 kl. 09:34