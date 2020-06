Foto: Helsingør Kommune

DEBAT: Vend nedrivningssagen på hovedet

Debat Helsingør - 02. juni 2020 kl. 09:21 Af Kjeld Damgaard, Mørdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Strandvejen 127 i Skotterup ligger (endnu) en villa kaldet »Søholt«, som en nye ejer har ansøgt om tilladelse til at nedrive - angiveligt fordi ejendommen er dårlig vedligeholdt.

I det kommunale udvalg, der skal behandle sagen, har der overraskende været flertal for at give ejeren tilladelse til dette. Baggrunden har, efter hvad man kan forstå på den offentlige debat, været at ejendommen er nedslidt.

Det er bekymrende, at et udvalg kan tage beslutning på så tyndt et grundlag. Vi mangler således at få en professionel og grundig gennemgang af bygningen. Og her mener jeg, at der forud for enhver beslutning af denne art bør foreligge en rapport udarbejdet af fagfolk, der kan gennemskue en bygherres ansøgning og ikke mindst gennemskue om en bygning rent faktisk er nedslidt eller uden større problemer kan renoveres.

I dette tilfælde er beslutningen taget af en række politikere på grundlag af en vurdering foretaget af en kommunal embedsmands syn af bygningen - stående på Strandvejen!!! Og så har politikerne kørt forbi og kigget ind og dannet sig et indtryk af bygningen. Men ærligt talt - det har politikerne næppe tilstrækkeligt indsigt til at kunne bedømme. Det ville de have, hvis de var bygningshåndværkere, arkitekter eller lignende. Men det kan og skal politikere ikke nødvendigvis være for at sidde i byrådet. Til gengæld skal de kende deres egne begrænsninger.

Endvidere bør der også foreligge en kulturhistorisk/arkitektonisk rapport, der sætter ejendommen ind i en sammenhæng med lokalhistorien, personalhistorien, arkitekturen og det lokale kulturmiljø. Det vil give politikerne en rigtig baggrund for at træffe en beslutning. I tilfældet med Villa Søholt er det fremgået af sagen, at bygningen er opført i 1920. Det er forkert - den er opført i 1894, hvilket man kunne have været afsløret med en simpel undersøgelse. Og en gennemgang af bygningens historie viser også, at den er opført af samme bygherre som naboejendommen (nr. 125) som også har opført en lang række andre ejendomme i Skotterup - nemlig lervarefabrikant Strodl, som prægede Skotterup-området igennem mange årtier. Så forvaltningens bemærkninger er også forkerte hvad angår, at ejendommen ikke indgår i et samlet kulturmiljø - en vurdering, der har rødder tilbage til den gældende byplanvedtægt for området fra 1977 (som i øvrigt også indeholder andre fejlagtige oplysninger).

Som grundlag for en afgørelse har politikerne i stedet lagt til grund en til lejligheden købt rapport, som næppe kan siges at være uvildig. Rapporten er nemlig udarbejdet af »Kuben Management« - et firma, der lever af byudvikling, bygherrerådgivning samt nybyggeri - og som er betalt af ejerne af ejendommen!

Og tillad mig så at tilføje, at køberne af ejendommen jo har købt ejendommen flere millioner under det ejendommen med den placering burde havde kostet. Altså vidste de nye ejere, at ejendommen var dårligt vedligeholdt på forhånd - og har altså købt den fordi de "regnede" med, at de uden videre kunne få lov at nedrive den.

På baggrund af denne sag - og andre lignende »møgsager« - vil jeg derfor foreslå, at vende disse sager "på hovedet". I praksis betyder det, at det fremover skal være en fast politik, at ingen bygninger klassificeret i SAVE-grupperne 1-4 må nedrives - undtagen i meget specielle og helt særlige tilfælde. Og at en nedrivningssag i så fald kun kan behandles politisk, såfremt der foreligger en professionel og uvildig byggeteknisk rapport samt et kulturhistorisk notat. Det vil betyde, at ingen købere kan være uvidende om, at en nedrivningstilladelse ikke blot er en ekspeditionssag.

Og som Jan Schøtt-Petersen tidligere har påpeget, så undgår udvalget at skulle tage det uheldige valg mellem en »gratis« nedrivning eller en dyr lokalplan.

