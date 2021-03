Når Henrik Møller efter Stop HH's besøg i Transportudvalget er citeret for, at "Vejforbindelsen er fin nok, men det er en alt for dyr togløsning", må det jo være, fordi han mener, at en vejtunnel godt må give et minus 16 mia., men en togtunnel ikke må give et minus på 14 mia.. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Vejtunnel er dyrere end togtunnel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Vejtunnel er dyrere end togtunnel

Debat Helsingør - 18. marts 2021 kl. 10:06 Af Keld Olsen, borgerinitiativet Stop HH-forbindelsen Kontakt redaktionen

Borgerinitiativet Stop HH-forbindelsen var tirsdag på besøg i Folketingets Transportudvalg, hvor også Helsingørs lokale folketingsmedlem Henrik Møller (S) deltog.

Udvalgets medlemmer var især overraskede over økonomien i den Strategiske analyse. Analysen medregner ikke nedgangen i indtægter på Øresundsbron, hvis ca. 5000 køretøjer/dag kører i vejtunnel mellem Helsingborg og Helsingør i stedet for over Øresundsbron.

Det betyder, at 450 mill./år ikke er medregnet i rapportens 40 års "samfundsregnskab". På 40 år bliver de 450 mill. kr. til 18 mia., så i stedet for et overskud på samfundsregnskabet på 2 mia. giver vej-tunnelen et minus på 16 mia.

Tog-tunnelen er beregnet til at koste 14 mia.

Når Henrik Møller efter Stop HH's besøg i Transportudvalget er citeret for, at "Vejforbindelsen er fin nok, men det er en alt for dyr togløsning", må det jo være, fordi han mener, at en vejtunnel godt må give et minus 16 mia., men en togtunnel ikke må give et minus på 14 mia..

relaterede artikler

Sydsvenske byer drømmer om nye tunneler over Øresund 17. marts 2021 kl. 09:37

I kamp mod HH-forbindelse 17. marts 2021 kl. 04:30