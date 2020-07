Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Var manglende viden årsagen til et ja til et fantasiprojekt ?

Debat Helsingør - 13. juli 2020 kl. 10:15 Af Erik Rasmussen, Trykkerdammen, Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste borgere vil sikkert huske historien om luftkastellet der brast: en krydstogt/stykgodskaj i Helsingør!

Over to millioner danske kroner kommer "eventyret" til at koste, og som borger kan man med god grund spørge, om det var en uduelig ellert naiv bestyrelse med formanden borgmester Benedicte Kiær, der hoppede på havnechefens luftige tanker, eller var det en overivrig borgmester, der med djævelens vold og magt ville have krydstogt/stykgodskajen.

Svaret blafrer i vinden!

Men lad os for en stund prøve at lege med den tanke, at alt dette var foregået i et privat firma.

Hvad tror I, kære borgere, der ville være sket med de implicerede?

Tror I ikke, der var blevet skrevet nogle fyresedler?

Uden tvivl vil svaret lyde: Selvfølgelig.

Til orientering for borgere, der ikke er fortrolige med sagen, kan det oplyses, at havnens bestyrelse er identisk med kommunens økonomiudvalg!!!!

Men havnen skal selvfølgelig have en anden mulighed for at tjene penge, og hovsa, man har som Egon en plan:

Havnen skal modtage træflis - losset på Kongekajen!!!!

Træflisen - mindst 50.000 tons - skal transporteres gennem byen til Forsyning Helsingør kraftvarmeværk på Energivej.

Og det er en klog beslutning. Det mener i hvert fald havnens bestyrelse!!! Man har nemlig lavet nogle beregninger, der viser, at det er en god idé.

Man har brugt Hundested og Køge som modeller i beregningerne.

Man kan spørge sig selv, hvorfor man ikke har undersøgt muligheden for losning i Helsingborg.

Er svaret måske, at Helsingør Havn så vil gå glip af omkring 500.000 kroner i indtægt i forbindelse med træflis nu i en situation, at man igen - igen - giver en dispensation til losningen på Kongekajen. Den første dispensation blev givet i 2018.

Men fortvivl ikke kære borgere: Havneadministrationen har antydet, at det vil være muligt at kræve, at samtlige skibe, som lægger til i havnen, bliver koblet til havnens landstrøms anlæg.

Er det endnu et luftkastel, vi skal påduttes af havnens administration - havnechefen?

Men tilbage til fantasiprojektet krydstogt/stykgodskaj.

Handlede havnens bestyrelse af simpel uvidenhed, da man kastede sig ud i havnechefens drømmescenarie?

Svaret må være et rungende nej!

De fleste vil forhåbentlig huske kampagnen "nej-til-kaj".

Under et offentligt møde kunne Jan Williams fortælle, at havnens bestyrelse havde haft mulighed for at indhente den nødvendige viden omkring nutidens havnedrift. I stedet for at haste til Skagen og Frederikshavn, burde man i stedet have besøgt sammenlignelige byer som Middelfart, Kolding, Næstved, Kalundborg og Thisted m.fl.

Hvorfor gjorde man ikke det???

Var forklaringen, at vores borgmester sammen med havnechefen ville trumfe deres luftkastel igennem?

Og er det også forklaringen på, at havnechefen ikke er blevet fyret?

Noget svar får vi næppe - måske et vredesudbrud fra borgmesterens side (ikke umuligt).

Hvad kan vi som borgere gøre ved de tåbeligheder, vi fortsat udsættes for?

Mest nærliggende vil være, at en gruppe af de borgere, der for alvor vil blive berørt af træflis-tansporten, slå sig sammen og danner en protestgruppe. Jo før jo bedre.

Og så er der jo snart et nyt valg til kommunalbestyrelse, men vil det gøre en forskel?

Desværre nej!!!

Oppositionens største parti Socialdemokratiet har desværre vist, at der ingen gevinst var ved, at Henrik Møller blev valgt til Folketinget.

Partiets holdning er tilsyneladende stadig et ønske om at danne par med de konservative.

Så vi er som borgere ringe stillet, hvis vi har håbet på fornyelse.

