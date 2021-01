DEBAT: Værftsrenovering

Der er taget politisk beslutning om at renovere de udslidte og medtagede værftsbygninger, der har ligget hensygnende hen siden HV-Turbo, og herefter Siemens, for flere år siden flyttede produktionen til Tyskland.

Bygninger er derfor opført som uisolerede og ikke opvarmede klimaskærmen, hvor bygningsvedligeholdelsen er blevet holdt på et minimum i forhold til de sværindustrielle belastninger, som bygningsmassen er blevet udsat for, og at holde overdækninger og tagene tætte for nedbør.

Derfor må der, før byrådet overhovedet tænker på, at gå i gang med denne økonomiske tunge byrde, oplyse borgerne om, det indhug den kommunale økonomi udsættes for, og at dette bliver en væsentligt del af den forestående byrådsvalgkamp, så vælgerne får fuldstændig oplysning om dette kolossale renoveringsbyggeri, så vælgerne har mulighed for på egen hånd, at tage stilling til dette, før krydset sættes 16. november i stemmeboksen.