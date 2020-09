Sagen for Grønnehaven kræver handling, mener det to politikere.

DEBAT: Værdig ældrepleje

Det Konservative Folkeparti og DF har bedt om at få en sag på dagsordenen, hvor både Social- og beskæftigelsesudvalget samt Omsorgs- og Sundhedsudvalget skal drøfte rekrutteringen til ældreplejen.

Vi vil ikke have den slags mennesker ansat til at passe på vores svageste borgere og derfor må vi som udvalg drøfte om vi kan gøre rekrutteringen bedre, så vi bliver fri for brodne kar.