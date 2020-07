DEBAT: Værdig ældrepleje

På et plejehjem i Århus har TV2 og Ekstra Bladet afsløret nogle forfærdelige forhold. Else på 90 år er dement og bliver på skjulte optagelser udsat for en særdeles uværdig og uacceptabel behandling.

I Dansk Folkeparti har vi ikke hørt om lignende forhold på vores lokale plejehjem i Helsingør kommune. Men vi vil gerne være sikre på at lignende forhold ikke forekommer her lokalt. Derfor har vi bedt ledelsen om svar på, om der har været eller er lignende forhold på vores lokale plejehjem.

Vi har meget at takke vores ældre medborgere for. De har været med til at opbygge det samfund, som vi har idag. Et samfund som grundlæggende er rigt, trygt og dejligt at bo i. Derfor har vores ældre også krav på en værdig alderdom.