DEBAT: Vågn op til virkeligheden, Busch

Debat Helsingør - 04. januar 2021 kl. 13:02 Af Marlene Harpsøe, 2. viceborgmester (DF), Formand, Social- og beskæftigelsesudvalget Kontakt redaktionen

Jørgen Busch fra Lokaldemokraterne har begået et læserbrev, hvor han her i avisen den 28/12-2020 hidser sig op over, at jeg og DF vil have integrationsrådet nedlagt. Det har netop været nytår og årstallet er nu 2021. Alligevel er hverken Jørgen Busch eller venstrefløjen vågnet op til den virkelighed som et multietnisk samfund har af negative konsekvenser for vores land og by.

Jeg lader mig hverken gå på at Buschs ukvemsord om at jeg skulle være tonedøv eller lignende. Jeg vil faktisk love både Busch og alle andre, at jeg vil fortsætte med at arbejde for, at integrationsrådet nedlægges. Et råd som den venstreorienterede Busch selv sidder i. Det er et ligegyldigt råd som ikke gør noget gavnligt for integrationen. Tværtimod bidrager det til at fastholde parallelsamfund. Derfor skal det afskaffes - jo hurtigere jo bedre.

Integration er et personligt ansvar. Der er indvandrere der selv har taget ansvar, har lært dansk, blevet danske og kommet i arbejde. Det er positivt. Men der er også indvandrere, som igennem mange år er blevet nurset igennem tilværelsen her i Danmark. Det er de ikke blevet mere danske eller integrerede af. Det er åbenbart gået Buschs hoved forbi, at der er problemer med social kontrol, ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp samt en overrepræsentation af ikke-vestlige indvandrere i fængslerne. Nej Busch vil hellere lukke øjnene for virkeligheden. Men jeg og Dansk Folkeparti nægter at lukke øjnene for problemerne, og derfor bliver vi ved med at kæmpe.

Vi har i DF bl.a. sikret at hele det økonomiske tilskud til Klub Oliven er afskaffet fra 2021. I det nye år håber vi i DF, at vi endeligt kan nedlægge integrationsrådet. Det vil jeg og DF kæmpe for og glæde os over når den dag kommer.

