DEBAT: Unødig forskrækkelse

Kære læsere af Frederiksborg Amts Avis' Helsingør-sider. Med mindre man er godt inde i Helsingør Kommunes budgetproces, bød tirsdagsavisen formentlig på en forskrækkelse - nemlig fremstillingen af det, der ligner en voldsom sparerunde på ældreområdet. MEN - avisen glemmer et par ting, der kunne have gjort læseren klogere på, hvad det er for en øvelse, vi er ude i og som vi er igennem hvert år.

For det første: Ja, vi skal - som alle andre kommuner - omstille og effektivisere driften for 0.5 procent også på velfærdsområderne - det er nemlig en del af regeringens velfærdsprioritering. Derudover kommer Helsingør Kommunes egne behov for at kunne prioritere inden for og mellem kommunens opgaver. Til det har vi også i år bedt kommunens embedsmænd fremlægge et samlet katalog med mulige besparelser svarende til ca. 2 procent inden for alle områder, dvs. også kultur, administration, idræt, socialområdet mv.. Der er IKKE tale om, at der SKAL ske besparelser på 2 procent på ældreområdet, selvom Frederiksborg Amts Avis skriver dette. Det er fejlagtigt!