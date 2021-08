Der var ikke ballade på Hornbæk Havn, men derimod var mange unge samlet her omkring »Det fedtede hjørne« i weekenden, hvor der blandt andet er et street food-marked. Foto: Andreas Norrie

DEBAT: Unge blev sigtet ved »Det fedtede hjørne« og ikke til "havnefest"

Debat Helsingør - 03. august 2021 kl. 20:38 Af Julian Isherwood, formand for Hornbæk Bådeklub, medlem af Havnebestyrelsen og medarrangør af Hornbæk Havnefest Kontakt redaktionen

En gang imellem bliver vi journalister nødt til at stille spørgsmålstegn ved, og gennemtjekke, de informationer, som bliver leveret af myndighederne, ikke mindst af politiet. Man kan ærgre sig over, at det ikke blev tilfældet i forbindelse med de forskellige anholdelser, der skete denne weekend i Hornbæk. Politiet citeres for at sige, at grunden til, at politiet var til stede i Hornbæk 'skyldtes en formodning om, at der ville dukke mange mennesker op på havnen til festivitas, og det kunne skabe noget uorden'.

For det første, var der ingen festivitas på Hornbæk Havn fredag og lørdag den 30. og 31. juli. Der var ganske almindeligt publikumsbesøg på havnen, der sluttede kl. 22.00 som normalt. Der har ikke været anholdelser på havnen. Alle anholdelser mm. blev foretaget i forbindelse med de festligheder, der foregik på det Fedtede Hjørne. Den 18-årige kvinde, der blev taget for spirituskørsel, og ifølge artiklen skulle have kørt fra havnen før hun blev taget af politiet, har formentlig kørt den vej alene fordi det var den eneste måde hun kunne køre væk fra festlighederne på Det Fedtede Hjørne, da vejen op ad A. R. Friisvej var lukket af festen.

Jeg gentager: der var ingen 'festligheder' på Hornbæk Havn de dage artiklen handlede om. Der var til gengæld søndag aften et musik- og spisearrangement, arrangeret af Fiskehuset med tilladelse af Havnebestyrelsen, med Hornbæks lokale band Sunshine Boys. Dette arrangement sluttede kl. 22.30, og der var hverken anholdelser eller ballade. De få unge mennesker, der kom til arrangementet, blev af Fiskehuset bedt om ID. De der ikke havde ID blev bedt om at forlade stedet - og gjorde det.

Ingen, jeg gentager ingen af vores gæstesejlere har klaget over aftenen søndag, der som sagt sluttede kl. 22.30 i god ro og orden. Jeg har spurgt flere af de ældre Hornbækkere, der var med, om der havde været problemer af nogen art under aftenen. Samtlige svarede negativt.

Hvis jeg skal prøve at finde en diplomatisk undskyldning for politiets rapport om en havnefest på Hornbæk Havn i weekenden, som grundlag for artiklen i Helsingør Dagblad og Frederiksborg Amts Avis, kan det kun være, at Hornbæk Havnefest skulle have fundet sted den weekend. Men Havnefesten blev aflyst for længe siden på grund af restriktioner, som vi ikke mente, at vi ville kunne efterkomme.

Summa summarum var artiklen, der kom ud af Helsingør Dagblads interview med politiet misvisende, idet artiklen eksplicit lagde Hornbæk Havn og Havnefest til grund for, at der fandt ballade og anholdelser sted fredag og lørdag på Det Fedtede Hjørne på A.R. Friisvej.

Det er meget ærgerligt for os fra Hornbæk Havn og for Havnefesten generelt, at blive udpeget "som ballademagere", når der gennem rigtig mange år vitterligt er gjort meget for at afvikle den familievenlige, traditionsrige og hyggelige havnefest, hvilket jeg er sikker på, at alle de lokale beboere rundt om havnen vil kunne skrive under på.

Bådeklubben, Hornbæk Havn og Havnefesten, der arrangeres af Bådeklubben og Idrætsforeningen med stor hjælp fra Havnen og Havneforeningen, glæder sig derfor til at byde vores publikum velkommen igen i 2022. Og den vil finde sted, til næste år, på Hornbæk Havn. Det tager vi ansvar for.

