DEBAT: Undskyld Benedikte - du har ret: der var en fodfejl, men...

I mandagens udgave af Amtsavisen stillede jeg spørgsmål ved, hvorvidt HH rapporten underbygger din tro på, at det vil være til gavn for Helsingør og borgerne med en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Du påpeger korrekt, at jeg har fået forkert fat i, hvem der er afsender af rapporten. Helsingør kommune har ikke andel i rapporten. Du har ret og jeg beklager.

Du hæftede dig ved fodfejlen - og ikke substansen - i mit indlæg. Det forstår jeg godt, for de faktuelle bidrag i rapporten, peger i en anden retning end din fortolkning. Citater taget direkte fra rapporten belyser, at den danske andel i fremtidig vækst inden for turisme og arbejdskraft i bedste fald er begrænset mens vækst på Helsingørmotorvejen til gengæld er givet. Det er det vigtige at snakke om - og lad os gøre det.

Jeg er glad for, hvis fodfejlen fik sat gang i en proces, som kan foregå med åbne politiske diskussioner på reelt informeret grundlag, som ikke først er gennemtygget af vognmandslobbyister. Jeg håber, du vil give helsingoranerne reel indsigt i, hvad en fast forbindelse vil betyde for hele vores by og vores natur. Jeg er glad for, at du nu sætter gang i en proces, der skal sikre, at den anbefaling, byrådet sender til regeringen, er i tråd med borgernes holdning. Og jeg håber af et ærligt hjerte på, at de spørgsmål og kommentarer,, vi borgere får lov at stille, vil vægte lige så højt som bidrag fra lobbyorganisationer.