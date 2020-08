Allan Berg Mortensen mener, at Nye Borgerlige får for let spil i forhold til at komme med såkaldt "fake news".

DEBAT: Ulla Kokfelt spreder fake news

Ulla Kokfelt fra Nye Borgerlige udspreder i et læserbrev i Frederiksborg Amts Avis d. 27. juli Fake News. UK påstår hele 5 gange at en moske i Helsingør industrikvarter er ulovligt opført.

UK ved naturligvis godt at det ikke er rigtigt. Intet er ulovligt. Der er etableret religiøs aktivitet i et område der er udlagt til bl.a. kulturelle aktiviteter. Det indebærer i Danmark også religiøse aktiviteter og inden for samme lokalplansområde har Jehovas Vidner også placeret deres rigssal.

UK og Nye Borgerlige har en agenda om at lægge muslimer for had og udspreder her Fake News for at nå deres mål.