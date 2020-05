Michael Mathiesen(K) Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Udvalgsformand: Sommerdahl er en god forretning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Udvalgsformand: Sommerdahl er en god forretning

Debat Helsingør - 14. maj 2020 kl. 09:43 Af Michael Mathiesen,formand for Kultur og Turismeudvalget (K) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som formand for Kultur og turismeudvalget føler jeg mig nødsaget til at svare Harpsøe og Kirkegaards læserbrev i Frederiksborg Amts Avis.

Vi er i vores udvalg, sat til at fremme kultur og turisme i hele Helsingør Kommune, og vi arbejder i denne tid meget hårdt og dedikeret på en plan for at trække turister tilbage til vores område.

Turisme indsatsen er slået flere år tilbage på grund af Covid 19, og vi vil i de kommende år skulle slås om Turister fra vores nærområder.

Wonderful Copenhagen frygter at vi først kan være tilbage på 2019 tallene tidligst i 2022, så det er en meget alvorlig situation, vi står i.

Af de mange forslag der arbejdes med i denne tid er tilskud til TV serien Sommerdal, og der er et klart ønske fra udvalget om at få en sæson 2, og helst allerede i foråret 2021.

Jeg vil gerne give Harpsøe og Kirkegaard et par gode grunde til at vi mener at Sommerdal skal støttes på en eller anden måde.

Da produktionen sidste år indspillede sæson 1. brugte de ca. 3 millioner i byen, og det er, der hvor jeg kommer fra, en god forretning.

Vores handelsliv bløder og derfor synes jeg at det er et godt argument at investere i aktiviteter der sender penge tilbage til kommunen.

En investering i sæson 2 vil, hvis vi finder en løsning, betale sig tilbage allerede i 2020, og vores butikker vil allerede fra juni måned få glæde af produktionsholdets indkøb.

Et andet argument er at Sommerdal vises på landsdækkende TV, i blandt andet Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, og det er lige præcis disse markeder. som vi skal henvende os til i de kommende år.

800.000 lyder af mange penge, men er en lille investering når man tænker på den markedsføring og reklame, vi får ud af det. Tænk blot på Ystad der har tjent rigtig godt på Wallander serien, der blev optaget derovre.

Da vi i kultur udvalget ikke har pengene på vores budget, bliver vi nødt til at sende ansøgningen videre til Økonomi udvalg og Budgetforligskreds, og vi anbefaler at der gøres en indsats, for at finde en løsning, som alle kan leve med.

Forhandlinger må nu vise, hvor mange penge vi skal bruge på at få Sommerdal sæson 2 optaget i Helsingør.

Kulturudvalget har ligesom mange andre, delte meninger om serien generelt, men vi forholder os i denne sag udelukkende til, at vi mener at det er en god forretning for Helsingør.

relaterede artikler

DEBAT: Om støtte til TV2 12. maj 2020 kl. 10:03