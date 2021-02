DEBAT: Udsæt ny busplan

By-, Plan- og Miljøudvalget har på møde 11. februar 2021 på baggrund af offentlig høring indstillet, at Movias forslag til nyt tilpasset busnet igangsættes i december i år.

Uanset at det fremgår af høringen, at det nye busnet betyder store forringelser for mange brugere af den lokale kollektive trafik.

Derfor mener jeg, at forslaget til nyt busnet bør tages op til revision, og at der i mellemtiden fortsættes med det nuværende busnet, jævnfør punkt 4 i forvaltningens beslutnings-dokument til udvalget:

På Prøvestensvej foreslås oprettet et nyt stoppested ud for det kommende sundhedshus for at minimere gangafstanden til dette.