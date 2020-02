DEBAT: Udligningsreform min bare

23 millioner svare til 2/3 dele af det en kommune som f.eks. Ishøj får ud af udligningsreformen. Og bliver vi et øjeblik ved Ishøj, så ser vi samtidig, at 41 procent af borgerne der, er indvandrere eller efterkommere. For mig tegner der sig et tydeligt billede, når vi kigger på de hovedstadskommuner, der modtager penge fra udligningsreformen. Vi taler om kommuner med mange sociale problemer, der hænger sammen med en høj procent af borgere med indvandrerbaggrund. Foruden Ishøj, så er der bl.a. også Brøndby og Albertslund, med henholdsvis 33 procent og 28 procent borgere med indvandrebaggrund.