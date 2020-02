Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Udligningsordningen: Gi' den fuld gas

Debat Helsingør - 19. februar 2020 kl. 14:31 Af Carsten Rygaard, speciallæge, Parellelvej, Snekkersten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regeringens forslag til en ny kommunal udligningsordning har som mål at skabe et "Danmark i bedre balance ved at tage fra de rige kommuner og give til de fattige kommuner". Men bag spindoktorernes Robin Hood fortælling gemmer sig, at regeringen med kirurgisk præcision tildeler altovervejende socialdemokratiske kommuner flere penge, der altovervejende tages fra de konservative kommuner i Nordsjælland.

Men hvem er rig, og hvem er fattig i dette nulsumspil, når udligningen i bund og grund er politik fremfor saglig økonomi, idet resultatet afgøres af, hvilke kriterier et flertal i Folketinget lægger til grund for udligningen.

Det medfører fx, at Helsingør kommune skal aflevere yderligere 23 mio. kr. til Vejle kommune, selv om Helsingørs borgere har et lavere personligt rådighedsbeløb end Vejles borgerne, da vi i Helsingør betaler mere i både personlig skat og ejendomsskat end i Vejle. Altså her en omvendt Robin Hood.

Helsingørs kommune har de seneste år været gennem flere kradse besparelser, som også er gået ud over de mest udsatte, hvorfor vores kommune hverken opleves som rig eller velhavende. Derfor ikke underligt, at Benedikte Kiær raser over udligningen, hvor regeringen hidtil har holdt væsentlige baggrundsberegninger "hemmelige" for offentligheden, så vores professorer i samfundsøkonomi ikke har kunnet trykprøve, om udligningen er økonomisk retfærdig eller ej.

Derfor er det også vigtigt, at Benedikte Kiær "giver den fuld gas" i kampen mod en uretfærdig udligning, da det er i sådanne konkrete situationer, at en borgmester skal vise sin berettigelse. Og heldigvis får borgmesteren fuld støtte Helsingørs folketingsmedlem Birgitte Bergman (K), for det er nu, at slaget skal slås, hvis udligningsordningens oplagte skævheder skal ændres. Og kampen skal vindes, da alternativet enten vil blive velfærdsforringelser eller skatteforhøjelser på Helsingørs Byråds dagsorden.

Desværre synes Helsingørs andet folketingsmedlem Henrik Møller (S) at være fortabt i udlignings sammenhæng, da han allerede har glemt både sine bysbørn og sine vælgere, idet han hellere vil være tro partisoldat i Mette Frederiksens regimente. Henrik Møller mener nemlig, at Helsingør kommune - trods de gentagne sparerunder - er rig nok til at aflevere yderligere 23 mio. kr. til Vestdanmark. Ikke overraskende foreslår Henrik Møller, at Helsingør skaffer millionerne ved at forhøje skatten, som er den sædvanlige socialdemokratiske "standardmedicin".

Regeringens forhandlinger med de ørige partier om en ny udligningsreform er indledt med, at de konservative er smidt på porten uden kendt årsag - men nok fordi de forventes at lave for meget støj, da det overvejende er konservative kommuner, der skal betale gildet. Eller som Rasmus Jarlov (K) nu frygter: "At det med Venstre og Socialdemokratiet ved forhandlingsbordet, bliver det to ulve og et får, der skal stemme om, hvad de skal have til aftensmad. Og så bliver de enige om, at spise de konservative kommuner. Bon appetit, Helsingør.

