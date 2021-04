DEBAT: Ud af busken

Det har været slående at se, at hverken Erik Østergaard, direktør i Dansk Transport og Logistik, eller de politikere, der går ind for projektet, tænker på de værdier, som vi mister, hvis planerne gennemføres. Tværtimod argumenterer de utrolig traditionelt for fortsat øget vækst, som om vi kan fortsætte i de baner, der er ved at køre hele jordkloden i sænk. De sidste 40 års debat om grænser for vækst, miljøkrise o.a. er åbenbart gået helt hen over hovederne på dem. Det gælder også den socialdemokratiske regionsformand for hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen, som mener, at den faste forbindelse skal laves jo før jo bedre. Og byens borgmester Benedikte Kjær har givet udtryk for, at modstanderne af planerne ikke er konstruktive. I hendes optik er man åbenbart kun konstruktiv, hvis man accepterer planerne og diskuterer ud fra den præmis. Ak ja, Det er i disse tider man for alvor kan fornemme, hvilke politikere, der hører fremtiden til. Og hvilke, der hører fortiden til. Man må minde om Benedikte Kiærs tidligere fejlvurdering af planerne om en krydstogtkaj.