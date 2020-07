DEBAT: Tyndbenet havnebestyrelse

Det er ganske vist, for det står skrevet i et lokalt dagblad: Havebestyrelsen er noget tyndbenet. Og det er ikke en hvem som helst, der fremsætter disse kloge ord. Det er nemlig Helsingørs borgmester Benedikte Kiær, der er kommet på banen.

Så er det, at man i første omgang tager hatten af for borgmesterens initiativ, men som følger en tilkendegivelse, der kun kan give anledning til panderynken:

Bestyrelsen har bedt havneadministrationen komme med et forslag, hvor der stadig sidder et flertal af politikere i bestyrelsen, men hvor der også er repræsenteret flere fagfolk med forskellige kompetencer.

Hvordan i al verden kan man komme på den vanvittige tanke at lade havnechefen stå i spidsen for udarbejdelse af ovennævnte forslag?

Det er et grimt at nævne ordet magtfuldkommenhed, men det svæver omkring en, når man samtidig kan læse, at "magteliten" vil give endnu en dispensation til at der losses flis på Kongekajen.