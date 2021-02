Der er smukt omkring Gurre, men hvad med trafiksikkerheden? Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Tryghed og sikkerhed i de små landsbyer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Tryghed og sikkerhed i de små landsbyer

Debat Helsingør - 09. februar 2021 kl. 20:02 Af Lene Lindberg, byrådsmedlem Social­demokratiet Helsingør Kontakt redaktionen

Jeg bor i Gurre, men kunne lige så godt have boet i et andet bysamfund andet steds i Helsingør kommune. Gurre er en lille landsby i hjertet af Helsingør. De små samfund er der heldigvis flere af i kommunen. Det der bl.a. optager de familier der vælger at bo udenfor byen er naturen, om man kan komme til og fra med bus, og herudover er det trafik og sikkerhed.

Vi er lige så optaget af disse emner som vi var for 30 år siden, men det er lige så aktuelt som manglende internetdækning, som også er et problem nu. Mange mener at vi ikke altid indtænkes i den samlede kommunes infrastruktur, kultur og andet velfærd. Personlig er jeg glad for det vi har her - netop natur, men jeg er også optaget af det mange andre familier i Gurre er - nemlig trafiksikkerhed.

Helsingør Dagblad havde den 3. februar en artikel om netop trafiksikkerhed, hvor avisen havde talt med Frederik Hansen fra Trafikrådet i Helsingør. Her blev det bl.a. oplyst, at vores kryds Gurrevejen/ Ørsholtvej / Smedebakken er et bevidst valg frem for en rundkørsel . En rundkørsel skulle efter Frederik Hansens udsagn ikke være det bedste i forhold til den bløde trafik, som er os gående med børn, ældre, hunde og heste. Derimod er det såkaldte to minus en-vej mere sikkert, fordi det skærper bilisternes opmærksomhed. Jeg skal ikke gøre mig klog på teoretiske metoder og målinger, men henvise til det der giver borgerne tryghed, og mange føler ikke at de har tryghed når vi f.eks. sender børn og os selv ud i trafikken.

Synsninger er et moderne udtryk men dem har vi mange af, og det beror jo på hvordan vi oplever tingene. I Gurre har vi en 4O km fartgrænse men jeg oplever, at dette langt fra overholdes. Det ved politiet sikkert mere om via målinger og bødeforlæg, for de er her ofte og tager mange bilister i at køre for stærkt. Om vi har flere eller færre ulykker end for 30 år siden ved jeg ikke, men jeg ser da til tider biler der er kørt sammen og rent oplevelsesmæssigt, er der mange flere biler end tidligere.

Der kan siges en del men jeg vil nu mene, at for at vi alle kan leve trygt og rart på landet, så er tryghed nødvendigt og jeg vil opfordre til, at vi får flere indsnævringer eller bump på vejene. Det vil skabe ro og tryghed for borgerne i de små landsbyer i Helsingør kommune, og det er vigtigt for de familier der bor her nu, men også for de fremtidige familier, så vi kan bevare de små landsbyer.