Borgmester Benedikte Kiær(K) Foto: Kenn Thomsen

DEBAT: Troen alene kan ikke flytte bjerge, Benedikte Kiær

Debat Helsingør - 06. oktober 2021 kl. 14:30 Af Erik Rasmussen, Fiolgade, Helsingør Kontakt redaktionen

I et tidligere debatindlæg har jeg advaret imod, at vores borgmeter Benedikte Kiær lader sig

opstille til det kommende valg til Regionsrådet.

Man siger, at tro kan flytte bjerge, og det ser tilsyneladende ud til, at borgmester Benedikte Kiær har denne tro. I et interview beretter hun om, hvor meget godt det vil komme til at betyde for vores kommune, hvis hun får fat i rorpinden fra et sæde i Hillerød.

Det er lige før, der kan blive tale om en form for overtro.

Benedikte Kiær mener, hun sagtes kan ride på to heste, og at det vil være til stor gavn for Helsingør.

Det er svært at se, hvad hun vil kunne opnå, når man ser på de resultater, hun har opnået som borgmester i Helsingør.

Det er næsten umuligt at undgå at tale om det luftkastel af en krydstogtkaj, hun stædigt forsøgte at gennemtvinge på trods af, at kyndige mennesker fandt projektet udueligt.

Det endte med en eklatant fiasko. En så stor fiasko, at det burde have fået konsekvenser for projektmagerne. Det fik det ikke! I stedet kostede det kommunen en masse penge.

Borgmesteren taler til ulidelighed om dialog med dit og dat. Men dialogen udebliver. Kritikken hagler ned over Helsingør Kommune fra bl.a. erhvervslivet. Borgmesteren står ved roret - ergo er det hendes ansvar.

Det hjælper ikke, at en såkaldt "trold" i form af den konservatives vælgerforenings formand ruller ud med forslag til et erhvervsråd. Han har sågar selv peget på, hvem der bør være med!!!!

Den socialdemokratiske borgmesterkandidat Claus Christoffersen er (naturligvis) kommet på banen og taler også imod, at Benedikte Kiær stiller på til Regionsrådet.

Men hans betænkeligheder affejes, "for han har jo ikke været borgmester".

Det er en argumentation, der er til at føle på. Man skal ikke tro, man er noget, hvis man ikke er enig med Benedikte Kiær. En ikke ukendt oplevelse for borgere, der kan have andre meninger end borgmesterens.

Desværre står Benedikte Kiær til at blive valgt ind i regionsrådet, hvis hun opstiller.

Sker det, vil det i hvert fald ikke være til gavn for Helsingør Kommune - tværtimod!

Så derfor: Lad det IKKE ske.