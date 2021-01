En sådan løsning som vist her,, har stor effekt. Foto: Privat

DEBAT: Trafiksikring ved Mørdrup Station

Det har længe kaldt på en trafikløsning på Mørdrupvej ved indkørslen til Espergærde. Der køres alt for stærkt fra motorvejsafkørslen over jernbaneskinnerne og videre ad Mørdrupvej.

Når Byrådet mandag aften beslutter at bruge de penge, der er afsat til rundkørsel på Mørdrupvej, bør Byrådet lade et lille beløb blive tilbage, så der kan laves en mindre og midlertidig trafikløsning på Mørdrupvej.

Forhistorien er, at da en af kommunens største arbejdsgivere, Trelleborg, tog skridt til at bygge ny fabrik i trekanten motorvejen/lokalbanen/Mørdrupvej, vedtog Byrådet samtidig, at der skulle anlægges en rundkørsel på Mørdrupvej. Rundkørslen skulle forbinde Aa. Louis Hansens Allé med udkørslen fra Trelleborgs byggegrund. Rundkørslen ville naturligt nedsætte hastigheden på vej ind i Espergærde.