DEBAT: Tonedøvhed, manglende visioner og godt nyt år

På vigtige politikområder såsom boligpolitik og blandede boliger, boligsociale helhedsplaner og opbakning til integrationsrådet, fremturer Marlene Harpsøe og de konservative på årets sidste byrådsmøde mandag 21.12 2020 og udviste en total politisk tonedøvhed og manglende politisk realitetssans og evne til at tælle til 13.

Men tiden er nu moden til, at der vises resultater på en række politikområder.

Løsningerne er ikke at pakke den indre svinehund ud og sige: Totalt asylstop, udlændinge skal forsørge sig selv, integration er et personligt ansvar - ikke en offentlig opgave og indfødsret kræver assimilation.

Der skal helt andre boller på suppen. Velfærden og det sociale område skal frem i lyset her i 2021.

Alle direktører og forvaltninger skal fremlægge planer for fremskridt og udvikling indenfor deres områder. Først og fremmest skal Jobcenteret, ældre og omsorg, sundhed, skole, kultur og erhvervsområdet have et tiltrængt servicetjek.