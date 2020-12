DEBAT: Tivolisering af Flynderupgård

Må vi be' om at få genoprettet og styrket tabte kulturværdier på Flynderupgård?

Vores børn og børnebørn savner og mangler Flynderupgårds enestående kyst-fiskeriudstilling. Det pureste guld. Vigtig for både børn og voksne. Vi lokale har nydt den, moret os over den og fået uundværlig indsigt i vores rødder, vores lokale historiske kyst-fiskeri. Vi har følt med fiskerne, næsten selv oplevet deres hårde slid med deres tids udstyr og redskaber til at fange flyndere og andre fisk for at klare dagen og vejen, tjene penge og sikre deres familier.