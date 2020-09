Tekst til foto af bænk på ?Krogshøj?: Fotoet viser en uanselig bænk på toppen af det 67 m høje ?Krogshøj?. I en forhåbentlig ikke for fjern fremtid, vil det måske være muligt at opleve store dele af nationalparken, Helsingør, Kronborg, svenskekysten, de svenske horste, Kullen etc., når du ?bliver bænket? på toppen af et 35 m højt tårn på ?Krogshøj?. Foto: Allan Reib

DEBAT: Teglstruptårnet: Et vartegn for naturen

"Teglstruptårnets betydning"

Når de mindste, lidt større og de store børn "skal i skoven" med daginstituitionen, skolen eller deres forældre, skal man "lokkes". Et tårn vil med garanti være "et højdepunkt", når man skal på tur i nationalparken. Nok er vores nationalpark "tæmmet", fordi skoven også er en "forretning", ikke kun et oplevelsessted. Men lige nu har man fokus på "vild natur". Kun 0,5% af Danmarks areal er dækket af "vild natur". En del af Gribskov skal udlægges til "vild natur". DR1 er påbegyndt 4 udsendelser med titlen "Giv os naturen tilbage". Landmænd overlader deres marker til den "vilde natur". Selv haveejere opfordres til at lade et hjørne af haven være urørt, ikke "kultiveret". Alt for mange haver er rene "sten eller græsørkener"! Medierne flyder over med nyheder om "vild natur" og tiltag, som kan bevare artsdiversiteten og mindske den katastrofale tilbagegang for dyrearter og individer. Det kan også være en del af fortællingen, når man står i 100 meters højde på "Krogshøj".