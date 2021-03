Den tunge trafik på Kongevejen taler for en biltunnel - men næppe en togtunnel, mener læseren. Foto: Thomas Olsen

DEBAT: Tanker om en HH-forbindelse

Debat Helsingør - 16. marts 2021 kl. 08:07 Af Claus Ejlersen, Søndre Strandvej, Helsingør Kontakt redaktionen

HH forbindelsen drøftes livligt i medierne, det er godt, specielt, hvis der er nogen der lytter.

Først bør man slå fast, at der er to løsninger, én for biltrafik og én for passagertog.

Her bør man efter min mening se bort fra passagertogsdelen, da det ikke giver mening at transportere 153t tog ned i dybet og op igen via to dybe stationer i Helsingør og Helsingborg, samtidig med, at det vil lægge trafikken Espergærde/Snekkersten-Helsingør øde i fem år. Desuden vil det betyde kaos langs strækningen og ekspropriation af angiveligt et halvt hundrede ejendomme langs Stubbedamsvej; for at transportere passager, der lige så godt kunne tage en sundbus, eller en hurtigt sejlende katamaran. Det er mere idiotisk end krydstogtskajen ... og det siger ikke så lidt.

Hvad angår biltunnelen, så kan det nok være en god ide, specielt, hvis man holder sig for øje, at det drejer sig om en boret tunnel fra vest for Agnetevej til Sverige, altså ingen gravning i Egebæksvang eller sænketunnel i Øresund. Der er debattører der hæfter sig ved muligheden for, at den borede tunnel er for svær at lave, hvorfor salami processen glider over i en sænketunnel. Dette må ikke ske, en sænketunnel er no-go og bør bekæmpes med alle lovlige midler.

En biltunnel vil betyde, at bilfærgedriften nedlægges, som angivet helt entydigt i rapporten, hvorfor der opnås flere fordele; trafikken til færgen, specielt de tunge lastbiler ad Kongevejen og ned gennem byen, ophører og der frigives et dejligt areal til kreative formål, der hvor opmarcharealet ligger i dag.

Til sidst en opfordring: Læs "RESUMÉ-RAPPORT Strategisk analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg" https://api.vejdirektoratet.dk/sites/default/files/2021-01/7471_VD_HH-raport_26-01-2021.pdf og evt. den fulde rapport!

