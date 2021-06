Lone Grønhøj Frandsen,Hellebæk, kandidat til KV21 Foto: Privatfoto

DEBAT: Taler du politik med din nabo?

Debat Helsingør - 03. juni 2021 kl. 10:38 Af Lone Grønhøj Frandsen, Hellebæk, Kandidat kv21 soc.dem. Kontakt redaktionen

Det siges at vi primært er optaget af tre ting; vores familie, vores arbejdsplads og vores lokalsamfund. Jeg tror, der er noget om snakken. Det betyder, at langt de fleste borgere faktisk er interesserede i deres lokalområde. Vi har en mening om, hvad der fungerer godt, og hvad vi gerne vil have mere af. Omvendt har vi også både meninger om og erfaringer med det, der trænger til at blive ændret, forbedret eller helt hældt af brættet.

I år er valgår. Vi skal vælge 25 borgere, som skal sætte retningen for vores kommunale selvstyre de næste 4 år. Og selvom hegnspælene bliver slået i på Christiansborg og rammerne for selvbestemmelse efter sigende er strammet gevaldigt ind, så er der stadig plads til at finde vores egne løsninger på lokale udfordringer.

Og hvordan gør vi så bedst det? Hvordan får vi en samtale med hinanden om alt det vi er glade for, alt det, der gør det helt specielt at bo netop her, hvor vi bor? Hvordan finder vi de løsninger, der passer på vores problemer og som former fremtiden, som vi ønsker den?

Jeg er ret sikker på, at alle de lokale politikere, og alle dem, der håber at blive det, ønsker det bedste for vores lokalsamfund. Men før valgplakaterne ryger op i lygtepælene, flyers fylder postkasserne, og samtalerne handler om rød, blå eller grøn, kan vi så tale sammen om vores ønsker for vores fælles fremtid?

Jeg tror på, at der findes gode løsninger på nutidens og fremtidens udfordringer, vi ikke har fundet endnu. Løsninger vi bedst finder i samtalen på kryds og tværs i kommunen.

Politik er for mange en privatsag, men lokalsamfundet kommer os alle ved, så lad os gøre vores fremtid til en fælles sag. Lad os mødes i skoven, på bænken, i sportsklubben og over hækken. Lad os tale mere om, hvad vi gerne vil og vente lidt med at tale om, hvem der skal gøre det, så bliver der måske plads til flere i samtalen

Jeg er kandidat til kommunalvalget og vil gerne være en af de 25 borgere i byrådet de næste 4 år Og ja jeg har mine drømme og ønsker til en grøn og bæredygtig fremtid for vores kommune. Men som nyslået kandidat, mere borger end politiker er jeg temmelig nysgerrig på, hvordan samtalen starter.

Så lad dette være en forsigtig føler, en invitation og en opfordring til masser af samtale, kaffe og kage.