DEBAT: Tak for varm luft og floskler

Integrationsrådsmedlem Jørgen Busch er tilsyneladende ikke i stand til at give et eneste svar på, hvad Integrationsrådet i Helsingør skal gøre godt for.

Landets Integrationsråd gør ingen forskel for den højt besungne integration. De fleste kommuner har da heller ikke et integrationsråd.

Jørgen Busch bidrager med sit indlæg til at understrege hvor vigtigt og uproblematisk det er at nedlægge rådet. Og det skal han have tak for.