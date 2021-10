MF og byrådskandidat Birgitte Bergman(K) er kommet er kommet i stormvejr efter hård kritik af unavngivne kommunale medarbejdere. Foto: Andreas Norrie

DEBAT: Tak for at bryde mantraet om ikke at kritisere kommunens ansatte

Debat Helsingør - 22. oktober 2021 kl. 10:02 Af Jens Kirkegaard, arkitekt, Espergærde, kandidat for Dansk Folkeparti til region og kommunevalget Kontakt redaktionen

Tak til Birgitte Bergman(K) for at bryde et mantra

Vi, som er politisk engagerede mennesker, har været underlagt de forskellige partiers og byrådskandidaters mantra om, at man aldrig offentligt må kritisere eller omtale, når ansat i Helsingør kommune begår fejl eller fejlfortolker lovgivningen.

Hvilket meget probat har stoppet helt elementære forbedringer af borgerservice og personaleudskiftninger i kommunes mange centre. Et mantra, der samtidig har givet borgmesteren mulighed for at sætte den offentlige dagsorden på Rådhuset.

Det er derfor både prisværdigt og nødvendigt, at Birgitte Bergman (K) i den aktuelle valgkamp tør viderebringe de budskaber, som hun har hørt under besøg på virksomheder i kommunen. Birgitte Bergman har umiddelbart ret, når hun udtaler, "at der noget i maskinrummet, der ikke fungerer". Det åbne spørgsmål er, om det skyldes manglende kompetencer i forvaltningen, dårlig ledelse eller dårligt arbejdsklima - eller en blanding af disse årsager. Derfor er det vigtigt, at problemer kan italesættes og ikke blot udløser det forventede ramaskrig af forargelse fra andre politikere, som i øvrigt tidligere selv har beklaget kommunens mange "møgsager".

Birgitte Bergman har kritiseret byggesagsafdelingen, men kritikken kunne lige så godt være rettet mod ældreområdet. Det vil det eksisterende Seniorråd kunne tale med om af egen erfaring - desværre.

