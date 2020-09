Byggeriet af et nyt plejehjem i Hornbæk er stærkt forsinket.

DEBAT: Svigt af plejehjemsudbygning

På trods af det ikke kommer som nogen overvejende og pludselig nyhed, at de store årgange, kaldet krigsbørnene, er blevet pensionister efter lange arbejdsliv, er der mangel på plejehjem til de allersvageste. Her må der have været svigt i de visioner og den kommunale planlægning om udbygning af området, som embedsværket fremstiller periodisk til det politiske niveau og de beslutninger det skal tages til området.