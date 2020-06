Regionsrådsmedlem Torben Kjær(EL) skriver om sundhedshuset i Helsingør. Foto: Pressefoto

DEBAT: Svar til Jørgen Busch

Debat Helsingør - 04. juni 2020 kl. 09:44 Af Torben Kjær, Regionsrådsmedlem for Enhedslisten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tak til Jørgen Busch for hans indlæg 3/6 om sundhedshuset i Helsingør. For en god ordens skyld er Qasam Nazir Ahmad (Å) formand for Udvalget for forebyggelse og sammenhæng.

Enhedslistens regionsrådsgruppe og andre har stillet en række spørgsmål både her og i Sundhedsudvalget, da vi mener, at sundhedshusene skal opfylde lokale behov, og at størrelsen skal afspejle ambitionerne for dette. Begge udvalg har besluttet at indstille at udskyde beslutningen, til sagen er uddybet i forhold til behov og kapacitet, der også har med det nye hospital i Hillerød at gøre. I Enhedslisten er vi som andre bestemt åbne for den store model.

Vi har bl.a. foreslået at indgå aftale med PLO om, at der kan visiteres borgere til praktiserende læger i sundhedshusene, som har behov for både ambulante besøg hos regionen, tæt kontakt til egen læge og kommunale tilbud. Vi har også foreslået, at man tager stilling til Helsingør sundhedshus nu og afventer stillingtagen til sundhedshuset i Frederikssund alt efter, hvad behovet til den tid måtte være lokalt og i forhold til det nye hospitals kapacitet, hvor en fremtidig pandemi bør medtænkes.

Arbejdet med Helsingør sundhedshus har været mange år undervejs. Der er en tværsektoriel styregruppe bestående af de 9 kommuner i Nord, almen praksis og hospitalet, der arbejder med den samlede kapacitet i det nye hospital og sundhedshusene. Regionens udvalg og Sundhedskoordinationsudvalg, der består af regionale og kommunale politikere samt PLO har været inddraget i hele forløbet, der har været afholdt flere borgermøder i Helsingør, og Samordningsudvalget også med borgerrepræsentanter, er løbende blevet orienteret om arbejdet og haft mulighed for at komme med kommentarer. Der er personsammenfald i de forskellige fora. Vi lytter stadig til alle indput, og høringer er altid godt men måske lidt overflødigt nu i denne sag.

