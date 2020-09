Rundkørslen ved Klostermosevej, hvor Sunset Boulevard i snart ni år har forsøgt at få lov til at bygge. Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Sunset Boulevard - et politisk vej-kaos

Debat Helsingør - 01. september 2020 kl. 10:04 Af Carsten Rygaard, speciallæge, Parellelvej, Snekkersten Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man kunne i Helsingør Dagblad den 16. august 2020 læse, at det næste kapitel i Sunset Boulevard føljetonen er endt i vej-kaos.

Selve Sunset Boulevard sagen har nu varet i 9 år og har øjensynligt fra starten været et politisk "faux pas", idet kommunen har solgt en ubebygget grund op til Kongevejens rundkørsel ved Klostermosevej uden vejadgang til Sunset Boulevard, hvilket nu kræver en ekspropriation.

Sagen er løbende omtalt i Dagbladet, og der har været talrige meget kritiske læserbreve undervejs, hvor især ekspropriation af en privat ejendom for at få etableret en vejadgang til endnu en fastfood restaurant i Helsingør har givet anledning til hovedrysten.

En ekspropriation af privat ejendom kræver, at det skal være til gavn for almenvellet, hvilket forfatterne til Grundloven nok ikke forstillede sig ville komme til at omfatte en endnu burger bar i Helsingør, som et flertal af byrådspolitikere indtil nu har ment.

Men i den aktuelle artikel i HD afslører Jesper Munch Nielsen, at der er opstået en »ny situation« i Sunset sagen, idet byrådsmedlemmet Jens Bertram udtaler: »Jeg har hele tiden sagt, at De Konservative ikke kommer til at stemme for en ekspropriation. Vi går ind for den ukrænkelige ejendomsret«.

Den holdning har nu medført, at den socialdemokratiske borgmesterkandidat, Claus Christoffersen, udtaler, at så vil han heller ikke stemme for en ekspropriation, da socialdemokraterne ikke vil stemme forslaget igennem i Byrådet uden de konservative.

Så skulle man tro, at den ged var barberet, men det er den måske ikke helt alligevel. For Jens Bertram vil ikke udtale sig yderligere om Claus Christoffersens krav, for »den diskussion bliver taget internt«, men i »udgangspunktet stemmer vi stadig ikke for«.

Bertrams noget tvetydige svar medfører, at borgerne i Helsingør først ved Økonomiudvalgets møde mandag den 24. august vil få afklaret, om de konservative fastholder, at de ikke vil stemme for en ekspropriation. Men hvis de springer i målet, så risikerer de også få prædikat som løftebryder - en betegnelse som hidtil har klæbet til socialdemokraterne.

Hvis Økonomiudvalget og dermed Byrådet mod forventning måtte beslutte en ekspropriation, så er sagen ikke slut, idet en ekspropriation skal godkendes af en offentlig nedsat ekspropriationskommission, der skal vurdere, om hensynet til landets borgere kræver, at der etableres en vej, der giver afgang til en fastfood restaurant ved Klostermosevej.

Uden at være særlig juridisk kyndig - men ud fra almindelig sund fornuft, så vil jeg forvente, at den offentlige ekspropriationskommission siger nej til en ekspropriation.