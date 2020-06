Kan en sparerunde i Region Hovedstaden få en negativ indflydelse på økonomi og indhold på det nye sundhedshus her ved Prøvestenscentret, hvor anlægsarbejdet så småt er gået i gang. Foto: Andreas Norrie

DEBAT: Sundhedshuse ... en hjørnesten i den sektorielle sundhed

Debat Helsingør - 03. juni 2020 kl. 13:57 Af Jørgen Busch, jurist og serviceøkonom, medlem af Stad&Egn Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange oplysninger om den regionale og kommunale økonomi kommer frem til offentligheden. Senest er det kommet frem, at regionens to udvalg, Sundhedsudvalget og udvalgsformand Christoffer Reinhardt (K) og Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng og udvalgsformand Torben Kjær (Ø) og embedsværket nu på baggrund af erfaringer fra covid-19/corona sundhedskrisen, er i gang med at lave en fyldestgørende sagsfremstilling og disse udvalg skal i gang med at vurdere størrelsen mv. af sundhedshusene i Frederikssund og Helsingør.

Er denne sag - endnu en spareøvelse og en tilsidesættelse af nærdemokratiet, borgerinddragelsen og brugerperspektiver. Regionen skal vurdere en stor model på 1.500 m2 og en lille model på 800 m2, begge med et antal ambulante- og akutbesøg og i den store, noget dyrere model, med mulighed for flere ambulante- og akutbesøg og tværgående, borgernære forløb.

Helsingør Kommune har allerede indgået en kontrakt med en entreprenør om bygning af sundhedshuset med "regions m2" og udpeget funktioner og indhold og vi intressenter har for et stykke tid siden været samlet af Hanne Vig Flyger for at bidrage med de oplevelser vi syntes der er nødvendige i et sådant lokalområdesundhedshus.

Udviklingsmålet - visionen - for tværsektorielle sundhedsområde mellem hospital, det nære sundhedsområde i kommunerne og den almene lægepraksis, fra Nordsjællands Hopital over den forebyggende sundhed, folkesundheden og rehabiliteringen i kommunerne til den praktiserende lægepraksis, er at der skabes helhed, sammenhæng, kvalitet og tilføres udvikling og brugerperspektiver.

Her har vi brugerrepræsentanter i Samordningsudvalgene i Region Hovedstaden for det somatiske og psykiatriske område på Nordsjællands Hospital Plan Nord.

Vi finder også, at det er vigtigt for os med erfaringene fra covid-19/corona sundhedskrisen, sundhedsreformen, Nordsjællands hospital, sundhedshuse, disses funktioner, indhold og oplevelser der samt det tværsektorielle sundhedssamarbejde mellem hospital, kommuner og almen lægepraksis.

Vi finder også, at det er vigtigt at anvende viden om brugerperspektivet i udviklingsprojekter og hvor brugernes perspektiver afspejles i resultaterne i sundhedssamarbejdet mellem hospital, kommune og almen lægepraksis, samt at man lever op til takterne om et åbent og ligeværdigt tillidsskabende samarbejde.

Vort forslag er derfor, i al beskedenhed, at inden embedsværket i regionen og regionens lokalpolitikere løber afsted, at Samordningsudvalgene i Region Hovedstaden for det somatiske og psykiatriske område på Nordsjællands Hospital Plan Nord, forudinddrages.