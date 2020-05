DEBAT: Sund boligpolitik - klar ved havelågen

Debat Boligrenoveringer for 30 milliarder kr. 72.000 almene boliger i en periode frem til 2026, hvoraf 18 milliarder er fremrykket til i år og næste år. Boligrenoveringer for 236 mio. kr. i Helsingør. 526 almene boliger i Helsingør. Hovparken, Gefionsparken, Vingen, Frejasvej og Belvederevej.

Kunne været rart at få svar på spørgsmålene. Sund boligpolitik - betyder at man er klar ved havelågen. Håber ikke det er udtryk for usund boligpolitik og at Boliggården ikke er klar ved havelågen