DEBAT: Strudsepolitik på naturområdet

Hvorfor det ?. Fordi at klima, bæredygtighed, miljø og natur alle er emner, som vi på den ene eller anden måde interesser os for. Det er vedrørende: Fredningen af Esrum søs omgivelser, Nordkystens Fremtid, sagerne om naturnationalparkerne og forslag om at Hammermølleskoven og Teglstrup Hegn skal være naturnationalpark samt beskyttelsen og benyttelsen af Øresund. Alle natursager, hvor bystyret i Helsingør og Danmarks Naturfredningsforening Helsingør fører "strudsepolitik", men er relevante og vigtige aktører i.