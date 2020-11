DEBAT: Strandvejen skal også betale

Jeg er som Socialdemokratisk byrådsmedlem, enig med det meste af det borgmesteren ytrer i offentligheden om klimasikringen. Hun har helt ret og hun formår at fortælle om de gode hensigter med klimasikringen. Der er store konsekvenser af klimaændringerne. Voldsomme skybrud, oversvømmelser, og storme som æder vores kyster. Der er virkelig behov for at dæmme op for de konsekvenser. Derfor er det godt at alle partier i Helsingør Byråd er enige om at klimasikre. Blot er vi ikke enige om, hvem der skal betale for klimasikringen.