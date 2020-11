Nordre Strandvej. Foto: Andreas Norrie

DEBAT: Strandvejen betaler både i dag og fremover

Debat Helsingør - 12. november 2020 kl. 09:53 Af Janus Kyhl, byrådsmedlem, Konservative, Ålsgårde Kontakt redaktionen

I Helsingør Kommune er vi hårdt ramt af konsekvenserne af klimforandringerne på kloden, og især på Nordkysten oplever vi i disse år en erosion af vores kyster, alt imens havet som resultat af klimaforandringerne spiser af vores kyster. Silas Drejer har i læserbrev her i avisen på bedste Socialistiske vis advokeret for at "de bredeste skuldre" skal bære de tungeste byrder, ved selv at stå for den store regning med at klimasikre vores kyster i kommunen. På godt dansk betyder det at Silas Drejer ønsker at straffe grundejerne ved kysterne, med at efterlade en stor regning for klimasikringen hos dem selv. Andetsteds har Silas Drejer og Socialdemokraterne påstået at når Grundejerne får en "værdistigning", så er det også rimeligt at de selv betaler for den.....

En værdistigning?? Jamen den "værdistigning" man her taler om er i bund og grund blot noget land vi leverer tilbage til disse grundejere. For dem der har gjort sig anstrengelser med at se luftfotos af kysten i dag og 50 år tilbage, vil nemlig ret hurtigt finde ud af at vi blot sørger for at sikre kysten, og genskabe noget af alt det, havet har "stjålet" gennem årene. Så hvordan de røde partier kan få dette til at blive en værdistigning, skal jeg lade være usagt.

Virkeligheden her er dog at et flertal af byrådet bestående af de borgerlige partier har valgt at bidrage ved at vi betaler for initialfodringen, alt imens grundejerne selv kommer til at stå for vedligeholdelsesfodringen. Det er sund og fornuftig politik, hvor vi sørger for at bidrage med at klimasikre vores kyster. Vi skal heller ikke glemme at grundejerne i forvejen betaler for den hårde kystsikring, ligesom forlængelse og ny-anlæg af badebroer m.v., som vil blive ramt af sandfodringen, også kommer til at hvile på de enkelte borgere.

Midt i alt dette så glemmer Silas Drejer i øvrigt den kæmpe værdi det er for alle vores borgere i kommunen, som går på stranden ved Nordkysten. Dette er i den grad til glæde for den almene befolkning.

Og når nu Silas Drejer mener at det er sund fornuft at borgerne på Nordkysten selv skal betale for klimasikringen, så antager jeg at han på samme vis mener at de mange borgere i Helsingør City skal være med til at bidrage til den klimasikring vi er i gang med at foretage nede i centrum af byen. Her har jeg sjovt nok ikke hørt de røde partier tale om at borgerne selv skal bidrage med de 300-350 millioner kroner, som klimasikringen af Helsingør indre by ventes at koste. Ja, man kan jo undres....

