DEBAT: Strandpark på Trykkerdammen

For et stykke tid siden havde arkitekt Claes Høgly en artikel med en skitse over Trykkerdammen i lokalaviserne. Forslaget gik ud på at lukke Færgevej for gennemkørende biltrafik, sådan at kun gående og cyklister kunne komme den vej. Området skulle så udvikles til en ny Strandpark, med facitter til roklubben, dykkerne, lystfiskerne, badelauget og alle byens borgere.