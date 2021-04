Regionsrådsformand Sophie Hæstrup(S) støtter Greater Copenhagens HH-planer. Foto: Kenn Thomsen

DEBAT: Stop venligst HH-forbindelsen! Læs selv rapporten »Greater Copenhagen«!

Af Helle Øelund, Nørrevej, Snekkersten

Sammenslutningen Greater Copenhagen skriver: »Med sin geografiske placering er Greater Copenhagen en gateway for person- og varetransport mellem Skandinavien og Europa. Tilgængeligheden til de nærmeste storbyregioner, som Hamburg, Århus, Göteborg, Stockholm og Oslo, skal forbedres for at øge samspillet til det fælles bedste.«

Helsingør er totalt koblet af projektet Greater Copenhagen bortset fra, at vi skal lægge jord og havbund til HH-forbindelsen, som skal fragte norske og svenske lastbiler gennem Nordsjælland sydpå mod Femern forbindelsen, og videre til Tyskland og resten af Europa.

»Greater Copenhagen er et samarbejde mellem byer i Danmark og Sverige med henblik på at udvikle tilgængeligheden til de nærmeste storbyregioner, som Hamburg, Århus, Göteborg, Stockholm og Oslo. Greater Copenhagen skal udvikles for at øge samspillet til det fælles bedste«.

Kan det virkelig passe, at det stort anlagte internationale samarbejde, hvoraf noget kaldes Greater Copenhagen, kun overlader til Helsingør at deltage med en undersøisk HH-forbindelse, der skal tilfredsstille lastbilstransporter fra Oslo og Gøteborg til København og Femernforbindelsen og videre sydpå til Hamborg, og som blandt andet fjerner 60 huse omkring Kystbanen langs Stubbedamsvej og ødelægger Egebæksvang skov?

For nogle lyder det måske meget godt, men i rapporten står der intet om Helsingørs rolle i dette projekt, bortset fra at samarbejdet HH vil være mest til gavn for svenske statsborgere, som med fordel kan søge stillinger i Danmark (der er i rapporten nævnt Hillerød, ikke Helsingør), da både pris og lønniveau i Sverige er lavere end i Danmark.

Helsingør ender som en nordlig blindtarm til et vækstscenarie i og mellem Europas storbyer.

Lad ikke et projekt, som kun bidrager med ekstra CO2-udledning, ødelægge Helsingørs gode placering med færgeforbindelse til Helsingborg, hvorfra flere turister kommer direkte til vore dejlige by, ikke kun for at se Kronborg, men også for at hygge sig i byen med indkøb og besøg på vores mange små cafeer. Jeg siger tak til Claus Christoffersen for at melde klart ud, at han som borgmesterkandidat vil satse mere på Helsingør som en levende (turist)by, og ikke som en død by ligesom andre tidligere færgebyer.

