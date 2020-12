TV-serien Sommerdahl har i alt fået 2 millioner kroner i kommunal støtte. Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Stop projekt-mageriet og sæt tæring efter næring

Af Ulla Kokfelt. Espergærde. René Schibler, Hornbæk, byrådskandidater, Nye Borgerlige

Corona-krisen har påvirket alle danskeres hverdag og økonomi. Mange har mistet job eller er blevet sat ned i tid - og virksomheder har drejet nøglen om eller har skruet ned til vågeblus.

Med mink-skandalen er helt erhverv endda blevet nedlagt og tusindvis af familiers levegrundlag forsvundet med et pennestrøg, et grundlovsbrud og et par pressemøder. Når økonomien er stram, sætter man tæring efter næring. Sådan burde politikerne i Helsingør Kommune også gøre.

Men sådan er det ikke. Senest har et flertal bestående af bl.a. Konservative og Socialdemokratiet besluttet at give 800.000 kr i tilskud til en tv-serie, som kommunen allerede tidligere har støttet med 1.2 mio kr.

Og på sjette år driver Helsingør Kommune et livsstilskursus for overvægtige mænd med alt betalt af skatteyderne. Her er tale om et sjovt sundhedstilbud all inclusive, hvor man(d) kan tilmelde sig og deltage uden nogen form for henvisning fra sundhedssystemet. Indtil videre har projektet kostet borgerne i omegnen af 1 million kroner. Det viser en aktindsigt.

Tidligere projekter som Helsingør-cyklen og Cykelteket samt det nuværende Integrationsråd hører til i samme kategori af kommunalt projektmageri, der aldrig burde have set dagens lys.

I Helsingør vil man gerne markedsføre kommunen overfor fx turister, cyklister og potentielle tilflyttere. Det fører projekter og udgifter med sig, der ligger milevidt væk fra noget der kan og bør betegnes som kommunale opgaver.

Den slags projektmageri skal der tages et opgør med. Den bedste kommunale markedsføring både i og udenfor krisetid er at holde snuden i sporet med fokus på kerneopgaver i almindelig respekt for kommunens borgere og deres penge.