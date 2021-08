Foto: Kenn Rasmussen

DEBAT: Stop nu den strejke - det kan ikke gå hurtigt nok

Debat Helsingør - 25. august 2021 kl. 09:03 Af Manfred Dietrich, formand for Ældre Sagen i Helsingør Kontakt redaktionen

Sygeplejestrejken - en konflikt vi nu har været vidne til i adskillige uger, får ingen vinder. De største tabere er og bliver igen de svage og syge. Det vi oplever, er ikke en almindelig konflikt der følger det danske model som regeringen siger. Der er en larmende tavshed omkring konflikten. Sygeplejerskerne er kommet i en meget speciel situation. De kan ikke bare stoppe alt arbejde, som andre faggrupper og dermed opnå en hurtig effekt og reaktion. Samfundet er vandt til at de lever op til deres kald og passer deres arbejde. Den største arbejdsgiver er regionerne, som ikke har egne indtægter via skatten til at kunne selvstændig forhandle sig frem til en løsning. I den sidste ende er det regeringen der skal bevillige de midler der skal til.

I en lang periode, i Corna-tiden, blev sygehusafdelinger, behandlinger og plejehjem lukket kraftig ned og voldsom reduceret. Med det resultat at tusindvis af behandlinger, operationer og undersøgelser måde udskydes, på ubestemt tid. De folkevalgte, regeringen og borgerne har i en kæmpe indsats fået (næsten) styr på pandemien. Vi har oplevet et sundhedspersonale, især sygeplejerskerne, at gøre en kæmpe indsats. Igen et bevis på hvor vigtigt der er at vi har et velfungerende og kompetent sundhedsvæsen.

Når man ser på tallene er det imponerende, at vi siden pandemiens start indtil nu ligger på kun lidt over 2.500 der er døde i forbindelse med Covid-19. Det findes, ingen tal der fortæller om hvor mange der er døde og kom til at døde meget tidligere på grund af de ikke kunne komme under behandling i rette tid. Heldigvis har vi efter et stykke tid kunne skære beredskabet ned og tage flere under behandling og til undersøgelser igen. Men ventetiden er så stor som den aldrig har været før. Så kom sygeplejestrejken. Vi kommer længere og længer bagud. Syge, svage, ældre og folk med sygdomssymptomer bliver svigtet. En del Sygeplejersker søger væk og der er færre der bliver sygepleje uddannet.

Nu må regeringen tage deres ansvar og finde en hurtig løsning, vi kan ikke blive ved med at se til, at det går ud over de svageste i samfundet. Vi skal have en løsning her og nu!

Det er vigtigt, at man samtidig finder en løsning på de udfordringer hele sundheds- og pleje-området står overfor i de kommende år. Vi kan ikke blive ved med at mangle kvalificeret sundhedspersonale, vi skal sørge for at der bliver attraktive arbejdsvilkår, at det bliver påskønnet at blive sygeplejerske, sundhedsassistenter og -medhjælpere. Vi har brug for at der bruges ekstra ressourcer og ikke besparelser på området, her og nu og i fremtiden.