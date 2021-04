DEBAT: Stop dispensationer fra lokalplaner

Trods massive borgerprotester vedtog Byrådet i november 2019 lokalplanen for Espergærdes industrikvarter med tilladelse til at private bygherrer kan opføre mere end 800 boliger. Borgerne var især utilfredse med Byrådets tilladelse til at bygge i fem etager og langt tættere end fastlagt i kommuneplanen.