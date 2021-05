DEBAT: »Stop HH« optræder som en elefant i en glasbutik

I avisen torsdag d. 29/4 poserer Peter Pejtersen og Keld Olsen fra gruppen "Stop HH" i logo-mundbind fra deres forening, efter man har haft foretræde for Region Hovedstadens trafikudvalg. Man kunne næsten tro, at bindene har været helt oppe over øjnene, for overskriften på artiklen handler om den pointe, som gruppen mener med succes at have præsenteret trafikudvalget for. Man umuligt kan spare 40 minutters transporttid på en 20 minutters sejltur over Øresund, lyder det. "Stop HH" mener, at det er hvad deres modparter i debatten, bl.a. HH2030 lobbyorganisationen, har fremført. Jeg har fulgt "Stop HH" i noget tid, og må desværre konstatere, at gruppen gang på gang fremfører argumenter og påstande, der ikke er belæg for. I dette tilfælde er det helt grelt. Det er rigtigt, at HH2030 Gruppen har beregnet den sparede transporttid til 40 minutter, men det er på den samlede strækning København-Helsingborg, og naturligvis ikke på færgeturen alene. Så Stop HH's "afsløring" er altså blot et resultat af, at man ikke har læst materialet ordentligt. Men hvad der er meget værre: I et brev til regionens trafikudvalg, hvis indhold blev fremlagt på foretrædet, har "Stop HH" skrevet " Vi beder om, at støtte borgerne og Helsingør kommunes Byråds anbefaling af, at der ikke bruges tid og ressourcer på fortsatte undersøgelser. Byrådsmedlemmer fra Socialdemokratiet, Venstre, SF, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Lokaldemokraterne anbefaler at HH forbindelsen opgives."