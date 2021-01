DEBAT: Støtter formanden for Integrationsrådet at det nedlægges

Ulla Kokfelt, Nye Borgerlige Foto: Martin Kay Hansen

Debat Helsingør - 26. januar 2021 kl. 21:07 Af Ulla Kokfelt, Espergærde, byrådskandidat, Nye Borgerlige Kontakt redaktionen

I anledning af at formanden for Integrationsrådet Helsingør, Carol Krogstrup, har meldt sit kandidatur for de Konservative til Helsingør Byråd i 2021, er det relevant at få afklaret hvorvidt Krogstrup vil arbejde for nedlæggelsen af Integrationsrådet på linje med sit parti.

Det vil overraske mig positivt - og meget - hvis det er tilfældet. Måske har formanden for Integrationsrådet indset, at rådet ikke gør noget godt for integrationen og at det ikke er tonen i debatten, der er problemet? Og at rådet ligefrem hæmmer i integrationen ved blandt andet at hælde (borgernes) penge i det islamiske parallelsamfund og ved at fremme den ulovligt etablerede moské på Løvdalsvej?

Integration er et personligt ansvar og ikke en offentlig opgave, siger vi i Nye Borgerlige. Derfor vil vi fjerne alle udgifter til integration, der ikke er lovbestemte. Kommer man til et fremmed land og en fremmed kultur er det et personligt ansvar at tilpasse sig. Det skal man hverken forvente at blive overtalt til eller betalt for.

I Nye Borgerlige er vi optaget af at få nedlagt Integrationsrådet og af at fjerne udgifter til integration. Formanden for Integrationsrådet stiller nu op til Helsingør Byråd for de Konservative. Derfor vil det være på sin plads at få afklaret om Krogstrup er enig eller på kollisionskurs med sit parti omkring Integrationsrådet.

Skal Integrationsrådet nedlægges eller skal det bestå, Carol Krogstrup?

