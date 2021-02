Jørgen Bodilsen(EL) Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Spørgsmål om affaldssortering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Spørgsmål om affaldssortering

Debat Helsingør - 02. februar 2021 kl. 20:07 Af Jørgen Bodilsen, byrådsmedlem, EL Kontakt redaktionen

Hej Christian

Jeg er jo indtrådt i By- Plan- og Miljøudvalget i stedet for Helena. Jeg glæder mig meget til at komme i gang med de spændende opgaver, der hører til i udvalget. Jeg håber på et rigtigt godt samarbejde med dig og resten af udvalget..

Der er en sag, jeg gerne vil have på dagsordenen på udvalgets næste møde, fordi flere har rejst spørgsmålet over for mig. Det er: Hvordan tackler Forsyning Helsingør (FH) de nye regler for at få indarbejdet, at affald skal sorteres i flere dele, mad og drikke kartoner og tekstiler. Jeg finder det lidt underligt, at en bebyggelse lige har afsluttet et anlæg med nedgravede beholdere, uden der er sket forberedelser til ændringen, der vel snart kommer. Jeg har hørt om andre bebyggelser, der holder igen, fordi de ikke vil anlægge noget, der snart skal laves om.

Det undrer mig, at FH ikke er kommet med nogle retningslinjer for hvordan bebyggelser kan indarbejde eller forberede det. Det virker lidt for "kommunalt" at lave noget man ved, der skal laves om meget snart.

Det samme gælder for de affalds stationer, man laver i Helsingør centrum, hvor det også undrer med, så vidt jeg har forstået, ikke har batterier med.

En masse husejere forsøger at få affaldsbeholderne placeret pænt. Nogle lægger fliser, det ville være godt, hvis de vidste, hvor meget ændringen vil fylde. Der kunne også være husejere, der godt vil lave en fælles løsning med naboen: der kunne FH godt komme med nogle retnings linjer.

Det samme for bebyggelser i et plan, der nu er ved at fylde op med et utal af affaldsbeholdere. Der kunne jeg godt tænke mig, at HF var lidt udfarende med vejledning om fælles nedgravede løsninger,

Håber du finder mine spørgsmål relevante.