Manglende kapacitet her på renseanlægget i Espergærde giver problemer. Foto: Arkiv

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Spørg borgerne om spildevandet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Spørg borgerne om spildevandet

Debat Helsingør - 11. juli 2020 kl. 06:36 Af Keld Olsen, formand Espergærde Byforening Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forsyning Helsingør leverer vores el, vand og varme og sørger for, at affald og spildevand kommer væk. Naturligt nok betyder det en række større investeringer. Det gælder fx centralvarmeanlægget, lossepladser, solcelleanlæg, vandforsyning, spildevandsanlæg mm. Hvert år investerer Forsyning Helsingør 300-500 millioner kroner i anlægsinvesteringer eller beløb, der svarer til 3-5 superligastadioner - hvert år.

Læs også: Overløb til Øresund sløjfes på Strandvejen

Nu bebudes, at Forsyning Helsingør i efteråret vil fremkomme med en større plan for kloakker og for håndtering af spildevand. Da vores kloaker er gamle og slidte, kan det meget vel være et projekt ikke til millioner, men milliarder. Og der er her - som i livets andre forhold - kun et sted at hente pengene, hos os borgere og forbrugere.

Når det handler om kommunens investeringer i øvrigt, er de i den ideelle verden medtaget i kommunens planstrategi og kommuneplan. Den konkrete investering sender Byrådet så i høring, så borgerne kan få mulighed for at påvirke de endelige beslutninger, som vedtages i Byrådet efter behandling i de relevante udvalg.

I Forsyning Helsingør går det anderledes til; selv om kommunen ejer Forsyning Helsingør og derfor kan sætte dagsordenen på dette punkt også. I Forsyning Helsingør vedtages de store investeringer af en bestyrelse, som ganske vist for en stor dels vedkommende er udpeget af Byrådet, men som konkret pålægges tavshedspligt af hensyn til økonomiske forhold.

Når der skal investeres så mange penge i kloakker og spildevandsanlæg, bør det ske i samklang med andre investeringer i kommunen. Skal vi fx lave et regnvandsbassin, for at regnvandet kan ledes til rensningsanlægget i afmålte mængder, så kunne man måske lave det under jorden og ovenpå lægge en legeplads, under en parkeringsplads eller under en bypark. Og ved nybyggeri kunne man stille krav om genanvendelse af regnvandet til toiletbrug, tøjvask mm.

En ny spildevandsplan griber ind i vores mulighed for at udvikle hele kommunen. De store investeringer skal samtænkes med udviklingen af bysamfundene i kommunen.

Espergærde Byforening skal derfor opfordre til, at man bringer tankerne om de store investeringer ud til borgerne, før beslutningerne reelt er taget. Så kan alle gode ideer komme i brug. Så vil vi borgere måske på en helt anden måde tage de nye anlæg til sig som udtryk for, at det er vores kommune.

Byrådet har netop givet grønt lys til planlægningsarbejdet, så Forsyning Helsingør kan lave et solcelleanlæg til ca. 200 millioner kroner på en mark ved Skibstrup. Det gode spørgsmål er naturligvis, om så stort et projekt får den borgerinddragelse, det fortjener. Man sidder desværre tilbage med den tanke, at det hele er blevet planlagt og besluttet af nogle få personer i et lukket miljø.

Hvis du vil følge med i kommunens høringer, kan du abonnere på kommunens høringer ved at følge linket www.helsingor.dk/politik/hoeringer. Så får du mulighed for at reagere inden udløbet af eventuelle høringsfrister.

relaterede artikler

DEBAT: Det er godt at blive klogere 13. juni 2020 kl. 20:20

Nye beregninger: Vi udleder langt mere urenset spildevand 11. juni 2020 kl. 05:10

Renovering af nedslidt renseanlæg rykkes op til to år frem 10. juni 2020 kl. 14:50