Jens Bertram, bestyrelsesformand for Forsyning Helsingør. Foto: Dorte Møller Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Sortering af husholdningsaffald i privaten er at tage grønt ansvar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Sortering af husholdningsaffald i privaten er at tage grønt ansvar

Debat Helsingør - 01. september 2021 kl. 09:58 Af Jens Bertram, bestyrelsesformand, Forsyning Helsingør Kontakt redaktionen

De seneste uger har der været at par indlæg med udgangspunkt i et projekt fra Fyn, hvor ti kommuner ønsker dispensation til at kunne sende borgernes affald af plast og fødevarekartoner til sortering på et centralt anlæg sammen med restaffaldet - fremfor sortering hjemme i det private køkken. Hvorfor gør vi ikke det samme her i Helsingør kommune, så vi kan slippe for at sortere og have beholdere stående, spørges der?

Jeg er enig i, at der formentlig i fremtiden er et potentiale i at indføre ny teknologi i branchen - og at det skal udnyttes. Jeg tror bare ikke, at det er en god idé at overføre ideen fra Fyn hertil. For det første har vi allerede investeret mange penge i en løsning, som fungerer, og for det andet kræver det, at vi finder ni andre kom-muner at gå sammen med. Jeg er også blevet oplyst, at de få erfaringer i udlandet og forskning viser, at det ikke nødvendigvis opnås en højere genanvendelse gennem automatisk sortering.

Grundlæggende mener jeg også, at det er vigtigt, at vi alle sammen tager et grønt ansvar - og går foran med at sortere husholdningsaffaldet derhjemme. Det er en ny normal, vi lige så godt kan vænne os til - og en nødvendig vaneændring, der er en forudsætning for fremtidens samfund med mere genbrug og genanven-delse - og hvor vi skal mindske CO2-udslip og forvalte vores naturressourcer på en smartere måde end i dag.

Vi har valgt vores sorteringsløsning her i kommunen, og jeg har ikke lyst til at eksperimentere med at bygge nye kommunale anlæg til affaldssortering, som ikke er kendt og afprøvet under danske forhold. Det har vi prøvet før for mange år siden her i kommunen - uden den store succes - og med en millionregning til følge.

Som udgangspunkt er det i lovgivningen også tillagt de private aktører at bygge denne type anlæg, og vi er derfor på grænsen for, hvad en kommune må i fremtiden. Det er endvidere med EU's emballagedirektiv be-stemt, at industrien fra år 2025 får et større ansvar for at minimere, indsamle og genbruge deres egen embal-lage. Vi kan derfor se frem til nye aktører på banen, hvor ansvaret for indsamlingen og behandlingen af affald bliver fordelt mellem flere parter. Der er således mange gode grunde til, at vi i Helsingør kommune holder fast i den løsning, vi allerede har valgt - og ikke - for borgernes regning - at kaste os ud i et projekt, som det på Fyn.

Jens Bertram

bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør

relaterede artikler

Formand om lugtende madaffald - Slå en knude og brug flere poser 04. august 2021 kl. 11:53

Raser over ny ordning: Madaffaldet lugter og tiltrækker maddiker og fluer 04. august 2021 kl. 07:05

DEBAT: Flotte præsentationer gør ikke Helsingør til grøn foregangskommune 17. juli 2021 kl. 09:41