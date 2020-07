-Arkiv- SE RITZAU Farvel til solcelleparker BV.: ARKIVFOTO 2012 af solceller på tag- - Se RB 8/11 2012 23.24. Efter exit fra finanslovforhandlinger nægter Venstre at lægge stemmer til at reducere støtten til solceller. (Foto: Morten Stricker/Scanpix 2012) Foto: Morten Stricker/Scanpix Denmark

DEBAT: Solceller på tagene

Debat Helsingør - 09. juli 2020 kl. 20:06 Af Jørgen Bodilsen, Snerlevej, Helsingør og Karin Claudia Steinberg, Kelleris Vang, Espergærde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er positivt, at Forsyning Helsingør (FH) vil investere 200 millioner i solceller. Hvorfor de afviser at undersøge mulighederne for et samarbejde med boligselskaber og husejere om solceller på tagene, og sådan set også facade plader, er der ikke noget svar på.

Læs også: Et enigt byråd giver grønt lys til solcelleanlæg i Skibstrup

På byrådsmødet 1.7. kom et byrådsmedlem med det regnestykke, at det ville kræve 60.000 parcelhuse med 100 kvm. tag for at komme op på de 60 hektar, som Forsyning Helsingør ønsker at anskaffe. Det er ikke så godt, at et byrådsmedlem kan regne så forkert, for det vil give 600 hektar. Det rigtige regnestykke er, at der skal 6000 parcelhuse af 100 kvm. for at nå 60 hektar.

Regnestykket er lidt mere indviklet. 60 hektar areal til solceller giver ikke 60 hektar solceller, men måske halvdelen. At regne ud, hvor mange kvm. større bebyggelser kan levere af tage og facader, der vender den rigtige vej, er også et regnestykke.

Det virker underligt i disse klimatider, at Vapnagaard er ved at få udført en tagrenovering på deres 57 blokke uden der laves solceller, Hovmarken i Espergærde, skal snart i gang med at renovere, Nøjsomheden har flade tage. Andre bebyggelser skal også have udført tagrenoveringer, det må være muligt at lave en selskabsform, der finder løsningen på de juridiske og økonomiske problemer.

På samme byrådsmøde hævdede et byrådsmedlem, at anlægget ville sikre billigere strøm til forbrugerne. Det kan godt være rigtigt, men der står ikke noget i sagsfremstillingen om anlæggets, indflydelse på el priserne. Derimod står der, at man dels vil låne pengene til anlægget, men også supplere med midler fra aktiviteter inden for FH El område. Det kan jo betyde det modsatte i en periode. Byrådet er på en måde også forbrugernes repræsentanter. Selvom vi alle jubler over klima tiltag, så er det vel rimeligt lige at spørge, hvilken indflydelse det har for forbrugerne.

Hvis man anskaffer et 60 hektar stort område, hvorfor så ikke lave jordvarme anlæg med det samme.

Vi har noteret os, at Danmarks Naturfredningsforening har udtalt, at solceller på tagene er at foretrække frem for at anlægge solcelleanlæg på et grønt område.

