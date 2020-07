Den nye dispensation betyder fældning af bevaringsværdigt træ her på Petersborg-grunden. Foto: Helsingør Kommune

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Sørgeligt og uforståeligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Sørgeligt og uforståeligt

Debat Helsingør - 06. juli 2020 kl. 11:22 Af Svend Algren, Nordre Strandvej, Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så skete det igen! Denne gang ikke for en bygning, men for et fantastisk smukt, 100 årigt Asketræ, udpeget som bevaringsværdigt i lokalplanen for Petersborg.

Storentreprenørfirmaet MTHøjgård , som burde kunne udvise hensynsfuldhed og omtanke, har søgt kommunen om dispensation og - gudhjælpemig - fået grønt lys til at fælde træet. Så enkelt er det at omgå bevaringsbestemmelser i Helsingør!

Med tanke på at Petersborgs have rummer en meget værdifuld og varieret bestand af store løvtræer, hvoraf kun ganske få er vist som bevaringsværdige i lokalplanen og at alle de øvrige derfor bliver fældet, er det utroligt ufølsomt og afstumpet at politikerne i udvalget har givet dispensation til fældningen.

Fældningen af så mange af de store træer vil radikalt ændre områdets og Strandvejens karakter og nyplantning vil i bedste fald være et par generationer om at nå op i tilsvarende størrelser.

Det er simpelthen en forbrydelse at rydde så meget, bare for at tjene flere penge på nybyggeriet.

MTHøjgaard har vidst, fra de købte grunden, at nogle udpegede træer skulle bevares, men det forhindrer dem ikke i at søge at optimere deres fortjeneste, oven i købet med hykleriske argumenter om lys til de nye boliger og deres haver.

Har politikerne i udvalget mon ulejliget sig ud på stedet og beset træet? I så fald ville de have set at kronen befinder sig ca. 20 m over jorden og altså ikke på nogen måde kan skygge for boligerne.

relaterede artikler

Vil fælde bevaringsværdigt træ ved historisk bygning og haveanlæg 13. juni 2020 kl. 04:40

DEBAT: Kommunen har visioner men hvordan er virkeligheden 18. maj 2020 kl. 10:01

Entreprenørgigant køber kendt Strandvejs-ejendom 18. december 2019 kl. 14:59