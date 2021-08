Det skal blive nemmere at få en plads på et plejehjem. Det er ikke værdigt, at man skal have besøg af hjemmeplejen i eget hjem 7-8 - endda måske 10 gange - i døgnet, før der kan blive tale en plads på et plejehjem, skriver læserbrevsskribenten, Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Socialdemokratiet vil sikre værdig ældrepleje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Socialdemokratiet vil sikre værdig ældrepleje

Debat Helsingør - 17. august 2021 kl. 10:58 Af Lene Lindberg, Byrådsmedlem (S) Kontakt redaktionen

Lad mig slå fast: Ligesom Socialdemokratiet vil også alle andre partier i Byrådet gøre det bedste for, at vores ældre borgere skal have det så godt som muligt. Men det afgørende er naturligvis, hvordan vi vil det. Heldigvis har ingen partier et patent på at gøre forholdene bedst mulige. Men der er forskel, hvad vi vil og gør.

Vi står foran et kommunevalg. Her vil forskellen i de enkelte partiers holdninger og politik kunne afklares og forklares for vælgerne. Allerede ved de kommende budgetforhandlinger - før valget - vil vi formentlig se, hvad de enkelte partier mener.

Mit parti og jeg bliver i et par læserbreve skoset for ikke at ville - og slet ikke ville det samme som partiet Venstres formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget. Det passer naturligvis ikke. Budgetter og andre tiltag som et nyt plejehjem og nødvendige nedskæringer er vedtaget af et flertal i Byrådet. Her har Venstre - som Socialdemokratiet og de øvrige forligspartier - været med.

Det er iøvrigt underligt at se Dansk Folkeparti kritisere os for ikke at ville noget på ældreområdet. Mig bekendt har DF ikke sikret de ældre borgere noget væsenligt. De havde ellers muligheden for det i de år, hvor de i Folketinget støttede den borgerlige regeringsblok. De har også stadig muligheden for at støtte de ældre i Helsingør, men......

Vi står i Helsingør over for virkelige store udfordringer. Antallet af ældre borgere stiger. Vi må regne med mere pleje til flere ældre. Vi har svært ved at tiltrække uddannede medarbejdere. Vi mangler i den grad ældreboliger og plejehjem.

En anden udfordring er vores hjemmepleje. På trods af flere tiltag fungerer den ikke optimalt og koster mange penge. For den socialdemokratiske byrådsgruppe gælder, at vi har registreret disse udfordringer. Vi har - som det ses herunder - klare holdninger til, hvad vi mener, der skal gøre for, at vores ældre borgere kan få en værdig ældrepleje.

Hvad vil Socialdemokratiet og jeg arbejde for?

o At vi får flere ældreboliger, hvor vi kan skabe fællesskaber, og hvor vi kan være med til at afhjælpe sociale og praktiske forhold. Vi vil bidrage til at afhjælpe den ensomhed, som kan være et problem blandt ældre.

o At der kommer færrest mulige forskellige hjælpere fra hjemmeplejen i borgernes hjem. Det vil skabe tryghed blandt både borgerne og de ansatte, at man kender hinanden bedre og véd, hvilke behov der er i hjemmet.

o At få bygget nye plejehjemsboliger. Vi har for få af dem. I Helsingør kommune bliver der i de kommende år flere plejekrævende ældre borgere med behov for en plejehjemsplads.

o At det bliver nemmere at få en plads på et plejehjem. Det er ikke værdigt, at man skal have besøg af hjemmeplejen i eget hjem 7-8 - endda måske 10 gange - i døgnet, før der kan blive tale en plads på et plejehjem. Nogle ældre ser ofte kun de besøgende medarbejdere.

o At få uddannet flere social- og sundhedshjælpere og assistenter samt sygeplejersker. Det er simpelthen en nødvendighed. I Helsingør er ca. en femtedel af medarbejderne ikke uddannede. Det kan vi ikke have. Vi har en kompleks pleje af mange borgere. Vi skal sikre, at borgerne ikke flyver ud og ind af hospitalet.

o At have en værdig ældrepleje med god kvalitet og heraf følgende høj faglighed. Desværre bliver området ofte omtalt dårligt. Det gør, at det er svært at rekruttere til uddannelserne. Vi har i Danmark høj kvalitet i vores ældrepleje. Det bør tales op og ikke ned.

Som det ses af ovennævnte markeringer er Socialdemokratiet et ansvarlig parti. Byrådsgruppen - herunder mig - tager naturligvis ansvar. Vi påberåber os retten til at være påpasselige og udfarende for at sikre vore ældre borgere en værdig ældrepleje.

Lene Lindberg, Byrådsmedlem (S)