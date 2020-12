DEBAT: Smukt som Kongernes Nordsjælland eller grimt som motorvejen ved Horsens?

I mange byer taler man højt og meget om værdien af bynær natur - der laves fx planer for plantning af træer - her har vi et værdifuldt område, vi bare skal beholde. Både nære naboer, turister og os almindelige helsingoranere har brug for, at det bevares. Det kan yderligere indgå i en plan for biodiversitet for kommunen, så det ikke bare bliver smukke ord og et par grøftekanter. Tidligere kommunalpolitikere har lagt vægt på grønne områder, grønne fingre, så det grønne er synligt og let tilgængeligt. Det er det, vi har brug for - tænk på hvor mange, der er søgt ud i naturen her i corona-tiden. Vi har brug for åndehuller!